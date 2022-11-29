بايدن يناشد الكونغرس التدخّل لمنع إضراب لعمال السكك الحديد

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ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين الكونغرس التدخّل بشكل عاجل لمنع عمّال قطاع الشحن بالسكك الحديد من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته "مدمّرة على اقتصاد" الولايات المتّحدة.وبعدما وصلت المفاوضات على اتّفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، بات أكبر اقتصاد في العالم مهدّداً بخسارة أكثر من ملياري دولار يومياً إذا ما نفّذت النقابات تهديدها وأوقفت عن العمل، اعتباراً من 5 كانون الأول على الأرجح، ما يقرب من سبعة آلاف قطار شحن.وفي الواقع فإنّ أرباب العمل ونقابات العمّال توصّلوا في أيلول إلى اتّفاق مبدئي، لكنّ بعضاً من هذه النقابات البالغ عددها 12 نقابة رفضت لاحقاً المضيّ قدماً في المصادقة على هذا الاتفاق لاعتراضها خصوصاً على مسألة تتعلق بالإجازات المَرضية.