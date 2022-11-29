أخبار دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 01:12
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ثلاث دول تؤيّد دعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

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ثلاث دول تؤيّد دعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد
Lebanon News
أيّدت هولندا وكندا والإكوادور الإثنين الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد، معتبرة أنّ من شأن هكذا هيئة قضائية المساهمة في التصدّي لـ"حُكم اللصوص" (كليبتوقراطية).
 
     
كما أيّد وزراء خارجية الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يقول داعموها إنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي.
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وبعد اللقاء الذي عُقد في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنّ "لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد".
 
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