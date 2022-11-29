أخبار دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 01:15
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تأجيل الاجتماع الأميركي الروسي حول معاهدة "نيو ستارت" إلى أجل غير مسمى

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تأجيل الاجتماع الأميركي الروسي حول معاهدة &quot;نيو ستارت&quot; إلى أجل غير مسمى
Lebanon News
     
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتّحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتّفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمّى.
 
     
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أنّ "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة +نيو ستارت+ المقرّر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 تشرين الثاني و6 كانون الأول، لن يعقد في الموعد المحدّد"، مضيفة أنّه "تأجّل إلى أجل غير مسمّى".
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وبحسب واشنطن، لم تعطِ موسكو مبرّراً لإرجاء الاجتماع المقرّر في القاهرة. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "لم نتلقَّ إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم لإرجاء الاجتماع".
 
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