الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

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اتفقت إيران والعراق الثلاثاء على محاربة الإرهاب وضمان الأمن المتبادل وتطوير العلاقات الاقتصادية كأولويات للبلدَين، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران.وتوترت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة عندما كان العراق مسرحًا لنزاع سياسي بين الطرفين السياسيين الشيعيين الأساسيين، الإطار التنسيقي من جهة، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وصل أحياناً إلى العنف.والثلاثاء، التقى السوداني الذي تسلّم منصبه قبل شهر، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي دعا إلى تحسين العلاقات بين الدولتين.وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن طهران وبغداد تتعاونان في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأمنية، مضيفًا "من هذا المنطلق، تأتي محاربة الجماعات الإرهابية والجرائم المنظمة ومافحة المخدرات ضمن الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".من جهته، شدّد رئيس الوزراء العراقي على أن بغداد مصمّمة على عدم "السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران"، مؤكدًا أن "الحكومة ملتزمة تطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات".ولفت رئيسي من جهته إلى أن زيارة السوداني لطهران تشكّل "نقطة تحول في العلاقات الثنائية و(ستشكّل) المفاوضات بيننا خطوة كبيرة نحو تحسين العلاقات".