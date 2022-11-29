موسكو تدين "عدائية" واشنطن وتؤجل المحادثات حول معاهدة نيو ستارت

الإعلان

نددت روسيا الثلاثاء بموقف واشنطن "العدائي" و"غير الودي" بعد قرارها تأجيل إلى أجل غير مسمى اجتماع مقرر بين الروس والأميركيين بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتفاقية الاساسية في مجال نزع الاسلحة النووية.كتبت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نلاحظ أعلى مستوى عدائية من جانب واشنطن على جميع محاور" التعاون مع روسيا.كما دانت الخارجية الروسية "المنطق الخاص" بواشنطن التي تدعو روسيا الى ضبط النفس والشفافية والقدرة على التنبؤ في القضايا العسكرية بينما تزود أوكرانيا بالسلاح وتساعد نظام كييف.ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أنّ اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة نيو ستارت المقرّر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 تشرين الثاني و6 كانون الأول، لن يعقد في الموعد المحدّد، مضيفة أنّه تأجّل إلى أجل غير مسمّى.ويعود آخر اجتماع لهذه اللجنة الى تشرين الاول 2021.وأعلنت روسيا مطلع آب تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أنّ ذلك هو ردّ على العقوبات الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنصّ على حدّ ترسانتي القوتين النوويتين ب1550 رأساً نووياً لكلّ منهما كحدّ أقصى، وهو ما يمثّل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدّد في العام 2002.كما أنّها تحدّ عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرّات عدّة.في كانون الثاني 2021 مدّدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى العام 2026.