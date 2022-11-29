إدانة قائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة بالتمرّد في قضية اقتحام الكابيتول

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أدانت هيئة محلّفين في واشنطن الثلاثاء ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية المتطرّفة، بتهمة التمرّد بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فدرالية في واشنطن وثلاثة أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميغس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت ثلاثة متّهمين آخرين من هذه التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة.