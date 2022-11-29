تحالف أوبك بلاس يستعيض عن اجتماعه الحضوري الأحد في فيينا بآخر افتراضي

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تقرّر الاستعاضة عن الاجتماع الحضوري الذي كان مقرّرا أن يعقده تحالف "أوبك بلاس" الأحد في فيينا بآخر "افتراضي"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من المنظمة الثلاثاء وكالة فرانس برس.ويأتي الاجتماع المقبل لأعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وعددهم 13 عضوا بقيادة السعودية، وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا في توقيت تتزايد فيه التكهّنات بشأن خفض جديد للحصص الإنتاجية بغية رفع الأسعار.وبعد أن قاربت في آذار مستوياتها القياسية، هبطت أسعار النفط وعادت إلى مستوى مطلع العام 2022، بعدما طغى شبح الركود على المخاوف من شح المعروض على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.وأشار خبراء مجموعة "يونيكريديت" المصرفية إلى أنهم يتوقّعون اتّخاذ "أوبك بلاس" تدابير "استباقية" من أجل ممارسة "ضغوط لرفع الأسعار" التي تراجعت على خلفية مخاوف متزايدة بشأن الطلب الصيني وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام.حاليا أسعار خام "غرب تكساس الوسيط" و"برنت" بعيدة جدا من مستوياتها القياسية المسجّلة بعد أيام قليلة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا حين تخطّت 130 دولارا للبرميل.لكن مذّاك تراجعت أسعار كل منهما بنحو 40 بالمئة إلى نحو 80 دولارا للبرميل.إلا أن التحالف يمكن أن يجد نفسه مضطرا لتبني موقف أكثر عدائية لردع الغرب عن ضبط أسعار موارد مرجعية أخرى للنفط الخام، بحسب الخبير في "يونيكريديت" إدواردو كامبانيلا.ولا ينظر تحالف أوبك بلاس بارتياح إلى مساعي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي تبذلها دول في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.في آخر لقاء عقد في مطلع تشرين الأول وكان الأول الذي استضافته العاصمة النمسوية منذ آذار 2020، قرّر التحالف خفض الإنتاج بشكل كبير لدعم أسعار النفط.وأثار القرار حفيظة واشنطن التي اتّهمت الدول المنتجة للنفط بالوقوف إلى جانب موسكو.