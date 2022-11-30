أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 01:20
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ماكرون يصل إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة

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ماكرون يصل إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة
Lebanon News
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام ويأمل من خلالها البلدان الحليفان تكريس مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصّل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصاً.
 
     
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