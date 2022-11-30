واشنطن تشكّك بمدى شرعية إعادة انتخاب رئيس غينيا الاستوائية

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أعربت الولايات المتّحدة الثلاثاء عن "شكوك جدّية" بشأن مدى شرعية إعادة انتخاب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ العام 1979.وأوبيانغ الذي يحكم البلاد بقبضة حديد مهمّشاً أيّ معارضة فعليّة فاز السبت بولاية جديدة بعدما حصل على حوالى 95% من الأصوات، بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر إنّه "بالنظر إلى حجم المخالفات التي لوحظت والنتائج المعلنة التي أعطت 94.9% من الأصوات للحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية، لدينا شكوك جدية حول مدى صدقية" الانتخابات.