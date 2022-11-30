أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 01:30
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واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة دفاعية مضادة للمسيّرات بقيمة مليار دولار

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واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة دفاعية مضادة للمسيّرات بقيمة مليار دولار
Lebanon News
     
أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنّها وافقت على صفقة بقيمة مليار دولار لبيع قطر أنظمة FS-LIDS الدفاعية المضادّة للمسيّرات، وغيرها من المعدّات.
 
     
وجاء في بيان للوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي أن "صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادّة لأنظمة طائرات من دون طيار".
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وأشار البيان إلى أن "التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدّر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة".
 
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