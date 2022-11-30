النمسا ترحب بالإفراج عن مواطن محتجز في إيران

الإعلان

رحّبت الحكومة النمسوية الأربعاء بالإفراج لأسباب طبية عن أحد مواطنيها من أصل إيراني قائلة إنها تواصل جهودها لإيجاد "حل إنساني".وأفرج عن مسعود مصاحب (76 عاما) الذي يقبع منذ أربع سنوات في سجن إوين الواقع في مرتفعات العاصمة طهران، في 23 تشرين الثاني.وقالت ابنته التي طلبت عدم كشف اسمها لوكالة فرانس برس "شخّصت إصابته بسرطان البروستات وأفرج عنه طوال فترة علاجه".وأوضحت أنه لا يستطيع مغادرة إيران وسيتعين عليه تقديم تقرير إلى السلطات مرتين شهريا، شاكرة السلطات النمسوية.وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية النمسوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "نرحب بحقيقة أن الجهود الدبلوماسية أسفرت عن نتائج أولية".وأضافت "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإيجاد حل إنساني لكل الحالات".وتحتجز الجمهورية الإسلامية نمسويين آخرين، أحدهما ألقي القبض عليه أخيرا لسبب غير محدد والآخر، رجل الأعمال الإيراني-النمسوي كامران غديري، أوقف في كانون الثاني 2016 لتعاونه مع دول معادية لطهران.وأوقف الأمين العام للجمعية النمسوية-الإيرانية، وهي منظمة تعمل على تعزيز التبادلات بين البلدين، مصاحب في طهران في كانون الثاني 2019 فيما كان يرافق علماء نمسويين.وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا.