تركيا ترى ان السويد وفنلندا اتخذتا "خطوات ايجابية" للانضمام الى حلف شمال الاطلسي

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اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان السويد وفنلندا اتخذتا "خطوات ايجابية" لمكافحة الإرهاب، وهو شرط فرضته أنقرة لقبول انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.وقال خلال مؤتمر صحافي في بوخارست على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي إن "الحكومة الجديدة في السويد أكثر تصميما من سابقتها ونرحب بهذا التطور".وأضاف أن المسؤولين السويديين "اجروا تعديلات تشريعية وكل ذلك يشكل خطوات إيجابية".والتقى وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا الثلاثاء على هامش هذا الاجتماع.من جهته أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم "عقدنا لقاء جيدا جدا أمس سأقول انني شعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدما" مشيرا إلى انه سيزور أنقرة قريبا لدعم انضمام السويد للحلف الأطلسي.وأضاف الوزير التركي أنه رغم "التصريحات الرنانة والتصميم الكبير" من قبل البلدين الشماليين لا تزال تركيا تنتظر "تدابير ملموسة".وأكد "لم نر بعد تدابير ملموسة في مجالات مثل تسليم مجرمين وتجميد اصول المجوعات الارهابية وانهاء أنشطتهم. نعم هناك خطوات إيجابية مثل التغيرات التشريعية لكن علينا أن نتحقق من تطبيقها".وتتهم تركيا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه مثل وحدات حماية الشعب الكردية.ومنذ أيار تعطل أنقرة انضمام البلدين الشماليين إلى الحلف الأطلسي ووقعت مذكرة تفاهم معهما في حزيران تربط عضويتهما بمكافحتهما للحركات الكردية وأنصارها على أراضيهما.ووعد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال زيارة لأنقرة مطلع تشرين الثاني، بتبديد القلق الذي عبرت عنه تركيا في حربها ضد الإرهاب، لتذليل جميع العقبات أمام انضمامها إلى الناتو.