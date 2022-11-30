أبرز معالم الدوحة الحضارية والترفيهية: الحي الثقافي "كتارا" ملتقى المتعة والفرح لمشجعي المونديال

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LBCI News Lebanon

هيثم إبن العراق، ترك بلاده منذ أكثر من عشر سنوات حاملا معه جزءاً من الارث العراقي آتيا به إلى قطر، وتحديدا كتارا.