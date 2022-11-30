أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 14:30
30/11/2022 14:30:00
أبرز معالم الدوحة الحضارية والترفيهية: الحي الثقافي "كتارا" ملتقى المتعة والفرح لمشجعي المونديال
أبرز معالم الدوحة الحضارية والترفيهية: الحي الثقافي "كتارا" ملتقى المتعة والفرح لمشجعي المونديال
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حضارة,معالم الدوحة,أبرز معالم الدوحة الحضارية والترفيهية: الحي الثقافي "كتارا" ملتقى المتعة والفرح لمشجعي المونديال
LBCI News Lebanon
هيثم إبن العراق، ترك بلاده منذ أكثر من عشر سنوات حاملا معه جزءاً من الارث العراقي آتيا به إلى قطر، وتحديدا كتارا.
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