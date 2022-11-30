أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 14:49
Back

إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على قرار للبرلمان الفرنسي

إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على قرار للبرلمان الفرنسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار سفير فرنسا,إيران,إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على قرار للبرلمان الفرنسي
episodes
إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على قرار للبرلمان الفرنسي
Lebanon News
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران نيكولا روش بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي قرارا يدين تقييد حريات المرأة وحقوقها في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". 
     
وأثارت إيران خلال هذا الاجتماع "احتجاجا شديدا على الاتهامات التي لا أساس لها" للسلطات الفرنسية واستنكرت "التدخلات غير المقبولة لهذا البلد"، كما أشارت "إرنا". 
الإعلان
      
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع الاثنين قرارا "لدعم الشعب الإيراني". والنص "يدين بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" بحق "متظاهرين غير عنفيين" و"يندد بممارسة التعذيب" و"يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية".
      
إلى ذلك يدعو النص إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا".
      
خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الاستخدام المكثف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف في إيران.

الإعلان
إقرأ أيضاً