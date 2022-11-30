إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على قرار للبرلمان الفرنسي

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران نيكولا روش بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي قرارا يدين تقييد حريات المرأة وحقوقها في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وأثارت إيران خلال هذا الاجتماع "احتجاجا شديدا على الاتهامات التي لا أساس لها" للسلطات الفرنسية واستنكرت "التدخلات غير المقبولة لهذا البلد"، كما أشارت "إرنا".وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع الاثنين قرارا "لدعم الشعب الإيراني". والنص "يدين بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" بحق "متظاهرين غير عنفيين" و"يندد بممارسة التعذيب" و"يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية".إلى ذلك يدعو النص إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا".خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الاستخدام المكثف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف في إيران.