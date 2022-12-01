مقتل ناشطين فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

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قتل الجيش الإسرائيلي فجر الخميس ناشطين فلسطينيين أحدهما قائد في حركة الجهاد الإسلامي، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية والجيش الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة مقتل محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال الزبيدي (27 عاما) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين".ولفتت مصادر محلية إلى أن السعدي كان قياديا في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في المخيم.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل "قياديين مهمين" اتهمهما بتنفيذ "عدد من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية".وذكر البيان أن السعدي قيادي عملاني مهم في تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي، مشيرا الى مصادرة ثلاث بنادق من طراز "إم 16".وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد بالعملية، معتبرا أنها "استكمال مباشر لسياستنا في مكافحة الإرهاب".وأكد من جهته أن أحد القتيلين القيادي في الجهاد الإسلامي، والثاني قيادي في كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.ونفذ الجيش أيضا عمليات اعتقال في كل من وادي برقين قرب جنين والخليل ونابلس ورام الله طالت تسعة فلسطينيين على الأقل، على ما أفاد البيان.وشدد الجيش على مواصلة "قوات الأمن العمل بشكل فعال لإحباط أي محاولة للمسّ بسلامة المدنيين الإسرائيليين".