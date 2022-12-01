رئيس الوزراء الاسباني تلقى الأسبوع الماضي رسالة مفخخة

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كشفت السلطات الإسبانية الخميس أن رسالة مفخخة تحمل مواصفات مماثلة لتلك التي انفجرت الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد، أرسلت الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.وقالت وزارة الداخلية في بيان: "ظرفًا يحتوي على مواد نارية وموجها إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تم كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة في 24 تشرين الثاني".من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتراض رسالة جديدة مشبوهة الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدريد.وقالت الوزارة: "بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا، عثرت أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، على ظرف يحتوي على مواد مثيرة للشبهة".واضافت:"أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني توجهوا الى القاعدة لتأمين المنطقة ومحققي الشرطة يقومون بتحليل هذا الظرف الذي كان موجها الى مركز الأقمار الاصطناعية".وتستخدم هذه القاعدة التي تقع بالقرب من مدريد، خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية بالطائرات.وأصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء في انفجار رسالة داخل السفارة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الاسبانية.