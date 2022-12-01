الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيلاروسيا,الاتحاد الاوروبي,الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى

LBCI News Lebanon

دعا الاتحاد الأوروبي الخميس سلطات بيلاروس إلى الإفراج عن المعارضة المسجونة ماريا كوليسنيكوفا التي دخلت المستشفى في حالة حرجة.



وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التقارير المتعلقة بوضعها الصحي مقلقة جدًا جدًا.