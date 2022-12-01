أخبار دولية
01 كانون الأول 2022 - 10:16
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الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى

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الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سجينة بيلاروسية معارضة في المستشفى
Lebanon News
دعا الاتحاد الأوروبي الخميس سلطات بيلاروس إلى الإفراج عن المعارضة المسجونة ماريا كوليسنيكوفا التي دخلت المستشفى في حالة حرجة. 
 
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التقارير المتعلقة بوضعها الصحي مقلقة جدًا جدًا.
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