وزير الخارجية الإسباني يعلن إصابته بكوفيد بعد الاجتماع الوزاري للناتو

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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في رومانيا في وقت سابق هذا الأسبوع، ثبوت إصابته بكوفيد-19.وكتب ألباريس في تغريدة الخميس: "جاء فحص كوفيد-19 الذي أجري لي إيجابيا. أنا بخير، وأشعر بعوارض طفيفة. أواصل العمل وأتبع اجراءات الوقاية".زار ألباريس بوخارست الثلاثاء والأربعاء للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو.وتوقف في لودز ببولندا الأربعاء لعشاء مع مسؤولين من دول منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي.بدأت المنظمة الخميس اجتماعات تستمر يومين في المدينة البولندية. ووصل ألباريس إلى إسبانيا في ساعة مبكرة الخميس، بحسب وزارة الخارجية.