أخبار دولية
01 كانون الأول 2022 - 11:14
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بايدن يستقبل ماكرون مشيدا بقيم "الحرية والمساواة والأخوة"

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بايدن يستقبل ماكرون مشيدا بقيم &quot;الحرية والمساواة والأخوة&quot;
Lebanon News
اشاد الرئيس الاميركي جو بايدن بالفرنسية، بقيم "الحرية والمساواة والأخوة"، وذلك خلال استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في البيت الابيض.
      
وقال بايدن في كلمة مقتضبة الى جانب الرئيس الفرنسي "لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب شريكا أفضل من فرنسا للعمل معه"، مؤكدا أن التحالف مع فرنسا يبقى "اساسيا" للاستقرار في العالم.
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من جانبه، اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح" في مواجهة الحرب في اوكرانيا و"الازمات المتعددة".
      
واكد ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن أن "الحلف" بين البلدين هو "الاكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون".
 
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