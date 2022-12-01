مدريد تعلن ضبط رسائل مفخخة عدة مماثلة لرسالة السفارة الأوكرانية

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كشفت السلطات الإسبانية اليوم، أن رسائل مفخخة عدة "مماثلة" لتلك التي انفجرت الاربعاء في سفارة أوكرانيا تم ضبطها في اسبانيا، بينها اثنتان ارسلتا الى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع.وارسلت رسائل أخرى ايضا الى سفارة الولايات المتحدة في اسبانيا والى شركة تصنع قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف من مدريد مع بداية الغزو الروسي.وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بأن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية" وموجها "إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز"، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في "24 تشرين الثاني".ولفتت الى أن "هذا الظرف ومحتواه مشابهان للرسالة التي تلقتها سفارة أوكرانيا الاربعاء".وأصيب المكلف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد بجروح طفيفة في يده اليمنى الأربعاء جراء فتح رسالة مفخخة كانت موجهة الى السفير.وكشفت وزارة الداخلية أن رسائل أخرى "بالمواصفت نفسها" تم ضبطها مساء الاربعاء في شركة لتصنيع السلاح في سرقسطة (شمال شرق)، ثم الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة قرب مدريد وفي سفارة الولايات المتحدة.والشركة المذكورة "اينستالازا" تصنع خصوصا قاذفات قنابل يدوية ارسلتها الحكومة الاسبانية الى أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي في شباط.أما قاعدة توريخون فتستخدم خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية في طائرات رسمية. وتم منها أيضا إرسال الاسلحة الى اوكرانيا.وقال وزير الدولة الاسباني لشؤون الامن رافاييل بيريز في مؤتمر صحافي ان "المؤشرات الاولى" تفيد بأن هذه الرسائل ارسلت من داخل اسبانيا.والاربعاء، وجه السفير الاوكراني في إسبانيا سيرهي بوهوريلتسيف اتهاما ضمنيا الى روسيا في قضية الرسالة المفخخة. وقال: "نعلم جيدا الوسائل الارهابية للبلد المعتدي".وفي تغريدة نشرت اليوم، نددت السفارة الروسية في اسبانيا بهذه الرسائل المفخخة. وكتبت: "إزاء المعلومات عن رزم مفخخة ارسلت الى سفارة اوكرانيا في اسبانيا والى كيانات إسبانية رسمية، نعلن أن أي تهديد او عمل ارهابي يستدعي الادانة الكاملة".