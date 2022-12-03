أخبار دولية
03 كانون الأول 2022 - 07:59
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الغرب يحاصر روسيا ويضع سقفًا لسعر النفط الروسي

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Lebanon News
مجددًا الغرب في مواجهة روسيا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

وهذه المرة عن طريق وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا لبرميل النفط الخام المنقول عن طريق البحر، وفق إتفاق توصلت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.
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