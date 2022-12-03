الغرب يحاصر روسيا ويضع سقفًا لسعر النفط الروسي

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LBCI News Lebanon

مجددًا الغرب في مواجهة روسيا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.



وهذه المرة عن طريق وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا لبرميل النفط الخام المنقول عن طريق البحر، وفق إتفاق توصلت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.