أخبار دولية
03 كانون الأول 2022 - 07:59
03/12/2022 07:59:19
الغرب يحاصر روسيا ويضع سقفًا لسعر النفط الروسي
الغرب يحاصر روسيا ويضع سقفًا لسعر النفط الروسي
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LBCI News Lebanon
مجددًا الغرب في مواجهة روسيا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وهذه المرة عن طريق وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا لبرميل النفط الخام المنقول عن طريق البحر، وفق إتفاق توصلت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.
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