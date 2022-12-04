أكثر من 500 بلدة ما زالت محرومة من الكهرباء في أوكرانيا

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ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء الأحد، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية، كما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.وقال يفغيني ينين النائب الأول لوزير الداخلية للتلفزيون الأوكراني إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد". وأضاف: "حاليًا هناك 507 بلدات في ثماني مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي".وأوضح أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضررًا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين قرية ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43".