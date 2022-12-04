فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي التحرك في مواجهة "الخلل" في المنافسة بسبب الخطة الأميركية

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شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات "إعادة توازن" من أجل إزالة "نقاط الخلل" في المنافسة، التي نجمت خطة المناخ الكبيرة للرئيس الاميركي جو بايدن.ولفتت فون دير لايين، في كلمة في مؤسسة "كوليج دو لوروب" في مدينة بروج ببلجيكا، إلى أنه بالتزامن مع العمل مع الولايات المتحدة لحل أكثر الجوانب إشكالية"في خطتها، يجب علينا تعديل قواعدنا الخاصة لتسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي.وأكدت المسؤولة الأوروبية أنه يجب علينا إعادة تقييم الحاجة إلى التمويل الأوروبي.وكان الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه لمرات عدة منذ أشهر، من تداعيات خطة "إينفلايشن ريداكشن آكت" (قانون خفض التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار.وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة و حتى الهيدروجين.