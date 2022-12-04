أخبار دولية
04 كانون الأول 2022 - 15:00
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شرطة الأخلاق في إيران: هل تمّ حلها أم تجميد دورياتها؟

في ايران...يبدو أن دورياتِ شرطةِ الاخلاق توقفت Lebanon, news ,lbci ,أخبار مهسا اميني,ايران,في ايران...يبدو أن دورياتِ شرطةِ الاخلاق توقفت
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Lebanon News
هل تتذكرون مهسا أميني؟ تلك الشابة الكردية الايرانية التي توفيت في أيلول الماضي بعدَ اعتقالِها من قبل شرطة الاخلاق بسبب عدم التزامِها بقواعدِ اللباسِ الإسلامي؟ وعلى اثرِها اندلَعت احتجاجاتٌ منذ أيلول الماضي في مختلفِ المناطق في ايران. 
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