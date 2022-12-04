أخبار دولية 04 كانون الأول 2022 - 15:00 04/12/2022 15:00:00 شرطة الأخلاق في إيران: هل تمّ حلها أم تجميد دورياتها؟

في ايران...يبدو أن دورياتِ شرطةِ الاخلاق توقفت

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LBCI News Lebanon

هل تتذكرون مهسا أميني؟ تلك الشابة الكردية الايرانية التي توفيت في أيلول الماضي بعدَ اعتقالِها من قبل شرطة الاخلاق بسبب عدم التزامِها بقواعدِ اللباسِ الإسلامي؟ وعلى اثرِها اندلَعت احتجاجاتٌ منذ أيلول الماضي في مختلفِ المناطق في ايران. الإعلان

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