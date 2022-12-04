أخبار دولية
04 كانون الأول 2022 - 14:30
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تفاصيل المباراة الاقصائية الحاسمة في مونديال قطر 2022

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Lebanon News
كل المنتخبات في مباراة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي كان من المتوقع أن تصل إلى الدور الربع النهائي، بدأت رويدا رويدا بشق طريقها.

فاليوم، تأهلت فرنسا إلى الدور الربع النهائي إلى جانب الارجنتين وهولندا.

ماذا في تفاصيل المباراة الاقصائية المتبقّية؟
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