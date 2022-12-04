تفاصيل المباراة الاقصائية الحاسمة في مونديال قطر 2022

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LBCI News Lebanon

كل المنتخبات في مباراة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي كان من المتوقع أن تصل إلى الدور الربع النهائي، بدأت رويدا رويدا بشق طريقها.



فاليوم، تأهلت فرنسا إلى الدور الربع النهائي إلى جانب الارجنتين وهولندا.



ماذا في تفاصيل المباراة الاقصائية المتبقّية؟