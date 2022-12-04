أخبار دولية
04 كانون الأول 2022 - 14:34
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مواجهة نارية ستجمع المنتخبين الارجنتيني والهولندي في الدور الربع النهائي لكأس العالم

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Lebanon News
حجزت الارجنتين موعدا ناريا لها مع هوالندا في اولى موجهات الربع النهائي مونديال قطر، ليكون اللقاء السادس لهما بتاريخ كأس العالم.
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