ايكواس تطلب من مالي الإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج قبل كانون الثاني

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طالب قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) خلال قمة لهم في أبوجا، السلطات العسكرية الحاكمة في مالي بالإفراج قبل كانون الثاني عن 46 جنديا من ساحل العاج تعتقلهم منذ تموز، وإلا تعرضت لعقوبات.وطالب عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني 2023.ولفت دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن إيكواس ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك، موضحا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الافراج عن الجنود قبل الأول من كانون الثاني.وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا أن رئيس توغو فور غناسينغبي الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.وتخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاجل وإيكواس منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 تموز عند وصولهم الى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.