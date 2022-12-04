منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على "الغلاء" و"قمع" حرية التعبير

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تظاهر نشطاء في منظمات نقابية وسياسية يسارية الأحد في الرباط احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ظل التضخم الذي يشهده المغرب هذا العام، إضافة إلى الاحتجاج على "قمع" حرية التعبير و"الفساد" والتطبيع مع إسرائيل.واستقطبت التظاهرة، التي دعت إليها تنسيقية "الجبهة الاجتماعية المغربية"، قرابة ثلاثة آلاف شخص بحسب تقديرات صحافيين. في حين أكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني في وقت لاحق الأحد لوكالة فرانس برس أن عدد المشاركين "راوح بين 1200 و1500 شخص".إلى جانب الاحتجاج على الغلاء نددت التظاهرة التي شارك فيها نشطاء من مدن مختلفة، "بكل أشكال التضييق على حرية التعبير"، وفق ما أكد فراشين في كلمته. وأضاف "هناك مجموعة من المناضلين والمدونيين والصحافيين في السجون، لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022".ورفع بعض المحتجين شعارات "تحية" للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة الراضي.ورفع متظاهرون آخرون الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل الذي ترفضه منظمات اليسار والإسلاميون عموما، مؤكدين "موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع".