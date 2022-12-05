أخبار دولية
05 كانون الأول 2022 - 12:20
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محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن "كريدي سويس"

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محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن &quot;كريدي سويس&quot;
Lebanon News
ينوي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استثمار حوالى 500 مليون دولار في "كريدي سويس فيرست بوسطن" المنبثقة عن مصرف "كريدي سويس" الاستثماري، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وعددت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها عددا من المستثمرين المحتملين في الوحدة الجديدة المنبثقة عن مصرف "كريدي سويس".
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وإضافة إلى ولي العهد السعودي، تشمل قائمة المستثمرين المحتملين "أتلاس ميرشانت كابيتال" وهي شركة أسهم خاصة يديرها الرئيس السابق لمجموعة "باركليز" المصرفية العملاقة بوب دايمند والتي تعتزم أيضا ضخ 500  مليون دولار في الوحدة، بحسب المصادر التي نقلت عنها "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة الأحد إلى أن "كريدي سويس" نفسه ذكر في السابق أنه تلقى تعهّدا بمبلغ قدره 500 مليون دولار من مستثمر لم يكشف اسمه. وأوضح رئيسه الأسبوع الماضي بأنه تلقى تعهّدات مؤكدة أخرى.
  
وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن المصرف لم يحصل بعد على عرض رسمي من الجهة السعودية.

وكشف "كريدي سويس" عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة نهاية تشرين الأول تتركّز على إحداث تحوّل جذري في وحدته المصرفية الاستثمارية التي هزّتها سلسلة فضائح.
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