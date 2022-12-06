متى يحسم بايدن قراره بشأن الترشّح لولاية ثانية؟

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سيتّخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد "فترة قصيرة" من بدء العام الجديد، وفق ما ذكر كبير موظفيه رون كلاين الاثنين.وأكد كلاين، في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال، أن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته، كاشفا أن يابدن "ينوي الترشح".وقال: "أسمع من العديد من الديموقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح. لكن الرئيس سيتّخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك".وحاليا، يعد دونالد ترامب المرشّح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024.وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشّح مجددا، بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحا، قائلا إنه "يحترم المصير إلى حد كبير".وفي التاسع من تشرين الثاني، بعدما حقق الديموقراطيون نتائج جيّدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال إنه "ينوي الترشّح مجددا" لكنه سيؤكد الأمر "مطلع العام المقبل".