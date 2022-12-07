بوتين يؤكد أنه لن يستخدم السلاح النووي إلا ردّا على ضربة يوجهها العدو

بوتين يقر بـ"طول" النزاع في أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء أن بلاده لن تبادر الى استخدام السلاح النووي إلا ردا على ضربة عدوة محتملة تطاول أراضيها.



وقال بوتين خلال اجتماع متلفز: "نعتبر اسلحة الدمار الشامل، السلاح النووي، بمثابة وسيلة دفاع. اللجوء اليها يستند الى ما نسميه 'الرد انتقاما': إذا تعرضنا لضربة، نضرب ردا على ذلك".

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وأقر بوتين الاربعاء بأن النزاع في أوكرانيا طويل، مع إشادته بالنتائج المهمة التي تحققت، في إشارة الى اعلانه ضم أربع مناطق اوكرانية.



وقال بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون وقائعه: "بالتأكيد، إنها عملية طويلة"، قبل ان يشيد بظهور أراض جديدة وبنتيجة مهمة بالنسبة الى روسيا.