أخبار دولية
07 كانون الأول 2022 - 14:44
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الرئيس الصيني في الرياض لثلاثة أيام.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟

اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار زيارة, الرياض,الرئيس الصيني,اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة..
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Lebanon News
وصل الرئيس الصيني الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات موسعة سعوديا وعربياً ودولياً وهي الأولى له إلى السعودية منذ العام 2016. 

اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة.. 
 
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