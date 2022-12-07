الرئيس الصيني في الرياض لثلاثة أيام.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟

وصل الرئيس الصيني الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات موسعة سعوديا وعربياً ودولياً وهي الأولى له إلى السعودية منذ العام 2016.اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة..