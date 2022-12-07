أخبار دولية
07 كانون الأول 2022 - 14:44
07/12/2022 14:44:00
الرئيس الصيني في الرياض لثلاثة أيام.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟
اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة..
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LBCI News Lebanon
وصل الرئيس الصيني الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات موسعة سعوديا وعربياً ودولياً وهي الأولى له إلى السعودية منذ العام 2016.
اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الزيارة..
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