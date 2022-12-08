مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين فجر الخميس في عملية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأعلنت الوزارة استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.ولم يرد الجيش الاسرائيلي على الفور على طلب من فرانس برس للتعليق بشأن عمليته الأخيرة في جنين.وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي الخميس أن مقاتليها خاضوا "اشتباكا عنيفا" مع الجيش الاسرائيلي في جنين.وقتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا و26 إسرائيليًا في تصاعد أعمال العنف هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.وتشمل الحصيلة أكثر من 40 فلسطينيا قتلوا في منطقة جنين خلال عمليات للجيش الاسرائيلي، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما والصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.