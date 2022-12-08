واشنطن وموسكو تتبادلان السجينين بريتني غراينر وفيكتور بوت

الإعلان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت .أوقفت الرياضية الأميركية في مطار موسكو في شباط/فبراير وحكم عليها بالسجن تسع سنوات في آب لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريخوانا.وقال بايدن عبر تويتر "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة". وأضاف أن "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".