واشنطن تشيد بـ"الاستقرار الديمقراطي" في البيرو وتهنئ رئيستها الجديدة

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أشادت الولايات المتحدة اليوم، بالبيرو لضمانها "الاستقرار الديمقراطي" وتعهدت العمل مع الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي التي أدت اليمين بعد إقالة وتوقيف الرئيس بيدرو كاستيو.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحيي المؤسسات والسلطات المدنية في بيرو على ضمان الاستقرار الديمقراطي وسنواصل دعم البيرو وحكومة الوحدة التي وعدت الرئيسة بولوارتي بتأليفها".وأضاف أن "الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا أي جهود في البيرو لتقويض النظام الديمقراطي... حقوق الإنسان وسيادة القانون".وعزل برلمان البيرو الأربعاء الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وعيّن نائبته خلفاً له بعيد محاولته حلّ المجلس التشريعي في البلد الذي يعاني منذ أمد طويل من الاضطرابات السياسية.وأدّت دينا بولوارتي، المحامية البالغة 60 عاماً، اليمين أول رئيسة للبيرو بعد ساعات فقط من محاولة كاستيو حلّ البرلمان في خطوة لقيت استنكاراً باعتبارها محاولة انقلاب.وبُرّر عزل الرئيس قانوناً "بعجزه الأخلاقي" عن ممارسة السلطة، بعد سلسلة من الأزمات من بينها ستة تحقيقات ضده وخمسة تعديلات وزارية واحتجاجات واسعة.ويسمح الدستور بعزل الرئيس بناء على ارتكاب مخالفات سياسية وليس بالضرورة لخرقه القانون، ما جعل إجراءات العزل متكررة في البيرو.وأصبح بيدرو كاستيو ثالث رئيس يعزل منذ عام 2018 بموجب بند "العجز الأخلاقي".