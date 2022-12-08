القمة العربية الصينية تنعقد في الرياض غداً

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

تنعقد في الرياض غداً القمة العربية الصينية، بمشاركة عدد من القادة والمسوؤلين العرب.



وعشية الجلسة، محادثات سعودية - صينية تخللها توقيع عدد من إتفاقات التعاون.



فماذا في التفاصيل؟