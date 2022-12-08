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08 كانون الأول 2022 - 14:23
08/12/2022 14:23:45
القمة العربية الصينية تنعقد في الرياض غداً
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
تنعقد في الرياض غداً القمة العربية الصينية، بمشاركة عدد من القادة والمسوؤلين العرب.
وعشية الجلسة، محادثات سعودية - صينية تخللها توقيع عدد من إتفاقات التعاون.
فماذا في التفاصيل؟
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