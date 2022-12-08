أخبار دولية
08 كانون الأول 2022 - 15:24
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إغلاق خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة بعد اكتشاف تسرب

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إغلاق خط أنابيب &quot;كيستون&quot; لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة بعد اكتشاف تسرب
Lebanon News
     
أعلنت شركة "تي سي اينرجي" الكندية الخميس أنها أغلقت بشكل موقت خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة بعد اكتشاف تسرب بين ولايتي كنساس ونبراسكا، ما أحدث بعض الاضطراب في أسواق النفط.
 
     
وقالت الشركة في بيان إنها "استنفرت أشخاصا ومعدات" في أعقاب "تسرب مؤكد للنفط في مجرى مائي" في مقاطعة واشنطن، على بعد حوالى 32 كيلومترا جنوب قرية ستيل سيتي في ولاية نبراسكا.
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وينقل خط الأنابيب النفط الخام من كندا إلى مصاف في وسط الولايات المتحدة الغربي وساحل الخليج الأميركي حيث تتم معالجته لاستخراج البنزين ومنتجات نفطية أخرى.
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