اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا ستطور مقاتلة من الجيل الجديد

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ستتعاون اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035، على ما أعلنت الدول الثلاث الجمعة، في وقت تسعى طوكيو إلى تعزيز إستراتيجيتها الدفاعية في سياق جيوسياسي متوتر.وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل جهدًا طموحًا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP (غلوبال كومبات إر بروغرام).وهذا التعاون الهادف إلى الإستفادة من الأبحاث التي بدأها بالفعل الشركاء الثلاثة في تقنيات القتال الجوي المتقدمة مثل الطائرات بلا طيار، يمثل أول إرتباط لليابان مع شركاء أوروبيين لتصميم طائرة مقاتلة.