أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 01:23
Back

اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا ستطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا ستطور مقاتلة من الجيل الجديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيطاليا, المملكة المتحدة,اليابان,اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا ستطور مقاتلة من الجيل الجديد
episodes
اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا ستطور مقاتلة من الجيل الجديد
Lebanon News
ستتعاون اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035، على ما أعلنت الدول الثلاث الجمعة، في وقت تسعى طوكيو إلى تعزيز إستراتيجيتها الدفاعية في سياق جيوسياسي متوتر. 
     
وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل جهدًا طموحًا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP (غلوبال كومبات إر بروغرام).
الإعلان
      
وهذا التعاون الهادف إلى الإستفادة من الأبحاث التي بدأها بالفعل الشركاء الثلاثة في تقنيات القتال الجوي المتقدمة مثل الطائرات بلا طيار، يمثل أول إرتباط لليابان مع شركاء أوروبيين لتصميم طائرة مقاتلة.
الإعلان
إقرأ أيضاً