لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست

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تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان اليوم عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي، من أجل تحفيز نمو القطاع المالي وتعزيز الإقتصاد المتعثر الذي يواجه ركودًا.ويعلن وزير المال جيريمي هانت في إدنبرة مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًا لتأمين مكانة المملكة المتحدة بوصفها مركزًا ماليًا رائدًا في العالم، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانية.وأشارت الوزارة إلى أن "إصلاحات إدنبرة ستعطي قوة لا مثيل لها للخدمات المالية البريطانية، مستفيدة من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لإنشاء إطار تنظيمي مصمم خصيصًا لإحتياجات البلاد.