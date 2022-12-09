ميقاتي يمثّل لبنان في القمة العربية-الصينية في الرياض... وبن سلمان باستقبال الرؤساء

بن سلمان باستقبال الرؤساء

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LBCI News Lebanon

استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سليمان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لدى ترحيبه برؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية- الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض.



ومثّل ميقاتي لبنان في القمة، يراقفه وفد رسمي ضم وزراء الخارجية والمغتربين والمال و الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب ويوسف الخليل وجورج بوشكيان، كما مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، وسفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.