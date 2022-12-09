بوتين يهدد الدول الغربية... وماذا عن تبادل أسرى آخرين مع واشنطن؟

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LBCI News Lebanon

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الدول الغربية بـ "خفض إنتاج" النفط الروسي "إذا لزم الأمر"، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك على هامش قمة إقليمية "سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر". واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب "قرار غبي"، "لا يؤثر على روسيا".

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وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنّ تبادل أسرى آخرين بين موسكو وواشنطن "ممكن"، غداة الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في قيرغزستان "الاتصالات تتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات، ولم تتوقف يوماً. فهل إن إجراء (تبادلات) أخرى ممكن؟ نعم كل شيء ممكن".



