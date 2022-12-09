نتانياهو طلب والرئيس الإسرائيلي استجاب: عشرة أيام إضافية لتشكيل الحكومة

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أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.وكان نتانياهو طلب من الرئيس مساء الخميس، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.وكتب هرتسوغ لنتانياهو في رسالة نشرها مكتبه: "أمنحك فترة عشرة أيام حتى الأربعاء 21 كانون الأول لتقديم حكومة".وكتب نتانياهو الخميس في رسالته إلى الرئيس: "إننا في وسط المفاوضات وحققنا تقدما كبيرا، لكن في ضوء وتيرة سير الأمور، أحتاج إلى كل أيام التمديد التي ينص عليها القانون لتشكيل حكومة".وشدد هرتسوغ في رده الجمعة على وجوب تشكيل حكومة "لكامل المجتمع الإسرائيلي" واحترام "تنوع" البلد، بعدما سبق أن أبدى شكوكا حول بعض الشركاء في ائتلاف نتانياهو.