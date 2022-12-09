أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 11:05
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نتانياهو طلب والرئيس الإسرائيلي استجاب: عشرة أيام إضافية لتشكيل الحكومة

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نتانياهو طلب والرئيس الإسرائيلي استجاب: عشرة أيام إضافية لتشكيل الحكومة
Lebanon News
أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.
 
وكان نتانياهو طلب من الرئيس مساء الخميس، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.
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وكتب هرتسوغ لنتانياهو في رسالة نشرها مكتبه: "أمنحك فترة عشرة أيام حتى الأربعاء 21 كانون الأول لتقديم حكومة".
 
وكتب نتانياهو الخميس في رسالته إلى الرئيس: "إننا في وسط المفاوضات وحققنا تقدما كبيرا، لكن في ضوء وتيرة سير الأمور، أحتاج إلى كل أيام التمديد التي ينص عليها القانون لتشكيل حكومة".
 
وشدد هرتسوغ في رده الجمعة على وجوب تشكيل حكومة "لكامل المجتمع الإسرائيلي" واحترام "تنوع" البلد، بعدما سبق أن أبدى شكوكا حول بعض الشركاء في ائتلاف نتانياهو.
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