أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 11:51
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الرئيس البرازيلي المنتخب يختار اللبناني فرناندو حداد وزيرا للمالية

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الرئيس البرازيلي المنتخب يختار اللبناني فرناندو حداد وزيرا للمالية
Lebanon News
أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة تسمية الرئيس السابق لبلدية ساو باولو فرناندو حداد المقرّب منه، وزيرا للمالية.

وسبق أن تولى فرناندو حداد البالغ 59 عاما والمتحدر من أصول لبنانية حقيبة التربية من العام 2005 وحتى العام 2012.

وعندما بدأ التداول في الكواليس باسم الرئيس السابق لبلدية ساو باولو (2013-2016)، أظهرت الأسواق بعض التوتر على خلفية توجهاته اليسارية والخشية من أن يعرّض للخطر توازن ميزانية الدولة.
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وبرز اسم حداد على الساحة السياسية قبل أربع سنوات عندما رشّحه حزب العمال للرئاسة في مواجهة بولسونارو، بعدما أبطلت المحكمة الانتخابية العليا ترشيح لولا.
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