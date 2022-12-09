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09 كانون الأول 2022 - 13:24
09/12/2022 13:24:35
وزير الخارجية السعودي: نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم والسعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون
وزير الخارجية السعودي: نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم والسعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون
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LBCI News Lebanon
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