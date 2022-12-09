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09 كانون الأول 2022 - 13:24
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وزير الخارجية السعودي: نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم والسعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون

وزير الخارجية السعودي: نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم والسعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون Lebanon, news ,lbci ,أخبار للبنان,نتمنى,السعودي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية السعودي: نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم والسعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون
Lebanon News
 
 
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