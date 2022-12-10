الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزًا في منطقة الساحل منذ 2018

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أفرج عن العامل الإنساني الألماني يورغ لانغه البالغ 63 عامًا، بعد احتجازه رهينة لأربع سنوات ونصف سنة في منطقة الساحل، على ما أعلنت منظمة "هيلب" غير الحكومية التي ينتمي إليها السبت.وقالت المديرة العامة للمنظمة بيانكا كالتشميت في بيان: "نشعر بالإرتياح والإمتنان لأن زميلنا يورغ لانغه وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف سنة، يمكنه العودة إلى عائلته".وشكرت بشدة كل ما ساهم في الإفراج عنه أو دعمه، ولا سيما وحدة الأزمات في وزارة الخارجية والشرطة الجنائية وكذلك السلطات وأصدقاء في مالي والنيجر وفي الدول المجاورة.[ ===== DateLine ========== ]