أخبار دولية
10 كانون الأول 2022 - 15:18
Back

بعد القمم .. ماذا عن الانفتاح العربي نحو الصين؟

بعد القمم .. ماذا عن الانفتاح العربي نحو الصين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصين,العرب,بعد القمم .. ماذا عن الانفتاح العربي نحو الصين؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أغنيةٌ عربيةٌ صينية، لمناسبةِ زيارةِ الرَئيسِ الصينيّ شي جين بينغ للسعودية..
هذه الاغنية ان دلّت على شيءٍ فعلى التقاربِ السعوديّ الصينيّ خاصةً، والعربي الصيني عمومًا...
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً