أخبار دولية 10 كانون الأول 2022 - 15:18 10/12/2022 15:18:00 بعد القمم .. ماذا عن الانفتاح العربي نحو الصين؟

بعد القمم .. ماذا عن الانفتاح العربي نحو الصين؟

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LBCI News Lebanon

أغنيةٌ عربيةٌ صينية، لمناسبةِ زيارةِ الرَئيسِ الصينيّ شي جين بينغ للسعودية..

هذه الاغنية ان دلّت على شيءٍ فعلى التقاربِ السعوديّ الصينيّ خاصةً، والعربي الصيني عمومًا... الإعلان

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