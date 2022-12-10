رئيس الكونغرس في البيرو يدعو إلى تشكيل "سريع" للحكومة

الإعلان

طلب رئيس الكونغرس في البيرو من الرئيسة الجديدة للبلاد دينا بولوارتي أن تؤلف حكومة "سريعًا" في وقت يطالب أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو بالإفراج عنه وإجراء انتخابات.وشدد خوسيه وليامز على أنه يجب أن تتخذ رئيسة الجمهورية قرارات سريعة مثل قرار تشكيل حكومتها، وقرارات فورية للخروج من بعض الصعوبات وبثّ الثقة والهدوء.ودعا، في مقابلة عبر إذاعة "أر بي بي" البيروفية، الشعب إلى الهدوء، وقال:" يجب النظر إلى الأمور بطريقة ايجابية".وتستعد بولوارتي، التي شغلت نيابة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد الأربعاء بعد إقالة كاستيو في البرلمان، لإعلان تشكيلة حكومتها السبت. ولم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة.واندلعت احتجاجات عدة الخميس في ليما وكثير من المدن في أنحاء البلاد، خصوصا في مناطق الأنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم.ودعا طلاب وعمّال وأحزاب سياسية يسارية إلى تظاهرة في ليما السبت اعتبارًا من الساعة 21,00 ت غ، بعد انتهاء مباريات ربع النهائي في مونديال قطر 2022.وأودِع كاستيو منذ الأربعاء الحبس الاحتياطي لسبعة أيّام على الأقلّ بعد أن فتحت النيابة تحقيقًا بحقه بتهمة "التمرّد" و"التآمر".