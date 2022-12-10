صرب كوسوفو يعطلون المرور على طريق مؤدية إلى شمال البلاد

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اقام مئات من صرب كوسوفو حواجز على طريق بشمال البلاد السبت، مما أعاق حركة المرور عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا، وفق ما ذكرت الشرطة.وتم وضع شاحنات وسيارات إسعاف وآليات زراعية في المكان لتعطيل حركة المرور، على خلفية توتر تجلى في الأيام الماضية بوقوع تفجيرات وإطلاق نار وهجوم استهدف دورية للشرطة واسفر عن إصابة شرطي ألباني من كوسوفو.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المتظاهرين من الأقلية الصربية في كوسوفو غاضبون من توقيف شرطي سابق من أصل صربي يشتبه في ضلوعه في هجمات على شرطة كوسوفو.ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو إيذاناً ببدء التحرك السبت، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وقال متظاهرون لوكالة فرانس برس إنهم يريدون الحؤول دون "نقل الشرطي السابق الى بريشتينا".وقال وزير داخلية كوسوفو شيلال سفيكلا إن الشرطي السابق المعتقل هو واحد من مشتبه بهما أوقفا بعد الهجمات التي استهدفت دوريات الشرطة خلال اليومين الماضيين.واندلعت التوترات الأخيرة بعد قرار سلطات كوسوفو تنظيم انتخابات محلية في 18 كانون الأول في البلديات ذات الغالبية الصربية التي أعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعتها.