لقاء بن سلمان وميقاتي: تأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات... وبن سلمان "استمرار دعم لبنان"

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LBCI News Lebanon

استقبل ولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، اليوم، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقد عبر ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. كما أكد على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وتم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.



وأكد بن سلمان، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.