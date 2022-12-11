رئيسة البرلمان الأوروبي تجرد نائبتها من مهامها موقتا على خلفية التحقيق في شبهات فساد

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أعلنت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا أنها جرّدت موقتا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.وقال متحدث باسم ميتسولا مساء: "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها الى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية "كبيرة" من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدرًا قضائيًا مطلعًا على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة "لوسوار" وموقع "كناك" الإخباري.وقال مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس ان "اي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".وكايلي (44 عاما) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها.وهي تحمل مع 13 نائبا آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.